إسماعيل هنية: حماس تمثل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وأراضيها العربية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، إنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لا سيما جهاز المخابرات العامة، متابعا : فلسطين في قلب مصر ومصر في قلب فلسطين.

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد، أن حركة حماس جزء أصيل ومكون متجذر في الشعب الفلسطيني وهي ليست أشخاص أو قيادات فهي ذات منهجية تحررية.

وتابع إسماعيل هنية أن حركة حماس تنتمي إلى هذا الشعب الفلسطيني وهذه الأمة العظيمة التي خاضت لمدة 100 عام هذا الصراع الطويل والمعقد على الأرض الفلسطينية وهي حركة قوية وشابة متصاعدة وهي اليوم تقود المقاومة على أرض فلسطين.

حركة حماس

واستطرد رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، أن كل من يفكر فيه الاحتلال، ليس له على الإطلاق رصيد في واقعنا أو شعبنا أو لدى أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر، التي أعلنت بكل وضوح، أن الشعب الفلسطيني هو من يحدد المستقبل، وأنه من يدير الوضع الفلسطيني.

وكشف إسماعيل هنية أن حركات التحرر الوطني وحركات المقاومة هي أطول بعمرها من عُمر الاحتلال، فالاحتلال سيرحل عن الأرض الفلسطينية، والشعب الفلسطيني مقاومته باقية، نحن أهل البيت، والقدس لنا، والأرض لنا، والاحتلال مصيره إلى زوال.