قيادي بحركة فتح : مصر بذلت مجهودات كبيرة لمنع إسرائيل من خرق الهدنة

قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مصر مارست ضغوطا كبيرة صباح اليوم لمنع جيش الاحتلال من خرق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة والالتزام بالاتفاق المبرم لتهدئة الأوضاع بعد أن خرق الاحتلال الهدنة وقتل طفلا في الساعات الأولى من بدء سريانها.

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال حاول صباح اليوم منع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم في بيت لاهيا وبيت حانون، وعلى الفور تدخلت مصر وأوقفت كل هذه الخروقات، مشيرا إلى أنه تم إدخال 200 شاحنة مساعدات إغاثية اليوم إلى غزة و130 ألف لتر من المواد البترولية.



أشار القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدودها الجغرافية سيغير شكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أن حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين إلى الجانب المصري والذي بدوره نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، في المقابل تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وسط فرحة عارمة من قبل أهاليهم.

