آخرها أمس.. برلماني: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن سيناء خط أحمر

قال النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، خلال كلمته اليوم ضمن فاعلية صوت غزة من سيناء: “هناك أمن وأمان الآن بعد الرعب والفزع الذي كنا نعيش فيه فى كل شبر فى مصر، هذا إنجاز للرئيس عبد الفتاح، كما كان هناك جهود القيادة السياسية لإعادة الدولة لمكانتها وسط دول العالم”.

وأشار: “ الرئيس السيسي كان يقول حتي أمس أن سيناء خط أحمر، وتصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، وفي جميع الأحوال لن يكون على حساب مصر”.

وأضاف: “حتي المجال السياسي الذي شهد طفرة إصلاح مثل باقي المجالات داخل الدولة المصرية، نشهد حالة سياسية تعبر عن الجمهورية الجديدة، بدءا بدعوته للحوار الوطني وقبول الآخر وجلوس كافة الأحزاب على مائدة حوار واحد؛ لإيجاد مساحات مشتركة فيما بينهم”.