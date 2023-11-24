سكرتير مفوضية الأمم المتحدة: حان الوقت لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

قال وائل نجم المحامي بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، إنه حان الوقت لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية وغير إنسانية في غزة لضمان استمرار الاحتلال بشكل دائم لفلسطين.

أضاف وائل نجم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا بد من محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال والشيوخ والنساء في غزة، يجب أن لا يفلتوا من العقاب، موضحا أن المجتمع الدولي لديه معايير مزدوجة في ملف حقوق الإنسان.

أوضح سكرتير مفوضية الأمم المتحدة، يجب توثيق كافة جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين، لافتا إلى أن القانون الدولي يعطي الأطفال حماية خاصة لأنهم من الفئات المستضعفة وغير مشاركين في أي أعمال عدائية.

