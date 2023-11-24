بعد تنفيذ الهدنة.. الأمم المتحدة: نتطلع للإفراج عن المزيد من الأسرى

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ترحب ببدء تنفيذ الاتفاق بين حماس وإسرائيل، ونتطلع للإفراج عن المزيد من الأسرى.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان: "التطورات الجديدة تمثل إنجازا إنسانيا مهما نحتاج للبناء عليه".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الاحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وتابع: "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".