وزير الرياضة يشارك في فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر مكافحة الفساد بأفريقيا |صور

شارك اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في قارة أفريقيا والذي تنظمه اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" برئاسة اللواء احمد ناصر ويقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد 26 نوفمبر.

وفي كلمته، اكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على الأهمية التي يكتسيها الاعلام في مجال مكافحة الفساد في المجال الرياضي ودوره في تسليط الضوء على الفعاليات واللقاءات والتظاهرات الرياضية بكل شفافية وموضوعية.

وشدد على أهمية بلورة رؤى وطرح تصورات كفيلة بالإسهام في القضاء على الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى الدعم الذي يحظى به اللقاء والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار صبحي إلى أن الرياضة الأفريقية حققت تطورا سريعا ومبهرا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات.

من جانبه، وجه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدفعة القوية التى يقدمها للرياضة المصرية، وعلى ما يقدمه من مساعدات متعددة لإقامة المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى فى إفريقيا.

كما انطلقت اليوم، بعد الكلمات الافتتاحية، الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفساد الرياضي، تحت شعار أدوار الإعلام في الحد من الفساد ومكافحته والتي شارك فيها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر فعاليات المؤتمر وزير الشباب والرياضة الغاني السيد مصطفى أوسيف، الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الاعلامي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، اسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالشركة المتحدة للاعلام و ممثلي الاتحاد الأفريقي المحترمون.