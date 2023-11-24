علاج 40 ألف طفل.. مصر تتبرع بأدوية إلى الكاميرون

تبرعت مصر بأدوية إلى دولة الكاميرون لعلاج 40 ألف طفل من مرض أنيميا الأطفال، وسلمتهم سفيرة القاهرة في ياوندي السفيرة داليا فايز غبريال إلى مؤسسة "شانتال بيا" كمنحة من شركة فاركو للأدوية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، إن هذه المنحة المقدمة من شركة فاركو للأدوية، تأتي في إطار التعاون بين مصر والكاميرون، وتحديداً في قطاع الدواء.

وعبرت السفيرة المصرية في الكاميرون، في كلمة لها بهذه المناسبة عن عمق العلاقات المصرية الكاميرونية وتناولت المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة والطفل، واهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنقل التجربة المصرية للدول الافريقية الشقيقة، وهو ما يحرص عليه كل من القطاع العام والخاص، والذي عبرت عنه هذه المنحة المقدمة من شركة فاركو.

ووجهت الوزيرة مسئولة المؤسسة - بالنيابة عن حرم رئيس الجمهورية الكاميروني – الشكر إلى السفارة المصرية على هذه المنحة مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها المؤسسة على منح طبية من مصر.