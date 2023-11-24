حزب الشعب الديمقراطي: نشكر مصر والسيسي لاستضافة 5 ملايين سوداني

كشف يحيى نور الدين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني، مستجدات المعارك العسكرية بين الجيش وبين وقوات الدعم السريع.

ووجه نور الدين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، الشكر للرئيس السيسي ومصر على استضافة نحو 5 ملايين سوداني في مصر، مضيفا أن الحرب هي ناتج بين الحرية والتغيير والدعم السريع للاستيلاء على السلطة.

إدارة السودان

وأشار يحيى نور الدين إلى أن كل الجماعات التي تولت إدارة السودان أرادت السيطرة على السلطة فقط بشعار حق يراد به باطل، منوها أن قانون الانتخابات ما يزال معطلا حتى الآن، والحرب كان مخطط لها بعناية كاملة، معلقا: الدعم السريع كان سيوافق على شروط الدول الغربية التي لها مصالح بالسودان للحصول على السلطة، ودمج الميليشيات في الجيش السوداني كان كارثة.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني: الحرب من أبريل لمايو كان صراعا على السلطة، ومحمد حمدان دقلو «حميدتي» قتل يوم 7 مايو، ومنذ هذا الوقت لم يتحدث سوى عبر الذكاء الاصطناعي، مستشهدا بأنه لو ما كان ميتا فسيكون ميتا إكلينيكيا وإلا ما خرج يتحدث بصور وفيديوهات قديمة.