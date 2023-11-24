سفارة واشنطن ببيروت: الحدود مع إسرائيل شهدت 12 ساعة من الهدوء

أكدت السفارة الأمريكي في لبنان، اليوم الجمعة أن الحدود بين لبنان وإسرائيل، شهدت هدوء امتد لـ12 ساعة، على خلاف الأيام الماضية التي شهدت اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

وذكر سكان الحدود اللبنانية، أن الهدوء ساد هذه المناطق منذ صباح اليوم الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة “معا” الفلسطينية.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.