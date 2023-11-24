مؤتمر جماهيري بدمياط لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، برئاسة المحاسب علي السيد كيوان ، مؤتمرًا جماهيريًا ، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني.

أكد المحاسب علي كيوان ، أمين المحافظة، دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

وأكد أن حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي ويجب علينا الاستعداد جيدا للحشد الجماهيري وتوعية المواطنين لنرسل للعالم رساله أننا نقف خلف قيادتنا صفا واحدا.

وبدوره، تحدث النائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، عن أسباب تأييد الرئيس، ومن بينها نجاح الرئيس في مواجهة التحديات الأمنية وان مصر محفوظة من الله عز وجل واخبرنا رسول الله إن جند مصر خير اجناد الأرض وفي رباط الي يوم الدين.

من ناحيته أشار النائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، إلى أهمية الاستحقاق المرتقب مطالبا المواطنين بالمشاركة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات المقبلة.

فمصر بوابة السلام وهم من وصفهم رسول الله أنهم خير اجناد.الارض.

أما النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، فعدد انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتي المجالات الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة.

وتحدث عن تأسيس الرئيس للجمهورية الجديدة وتطلعاته لسلامة أمن مصر الرئيس وذلك بتعمير سيناء الحبيبة.

هذه رؤي رجل احب شعبه ووطنه وأننا أمام اختبار قاسا جدا فلابد أن يعلم الجميع أن مصر يحاك لها مخططات ضد مصر لأنهم يعلمون أنها شوكة في نحورهم فمصر الضمانه لجميع الدول العربية .



كما أكد فضيلة الشيخ حسام ريه ممثل الأزهر، ضرورة التوحد دعما للرئيس السيسي، وضرورة التصدي لمحاولات إشعال الفتنة.

من جانبه دعا القمص بندلينون ، ممثل الكنيسة المصرية للروم الأرثوذكس لاستمرار المحبة والترابط بين الشعب المصري العظيم، ودعم استكمال مسيرة التنمية.

فيما تحدث المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزية علي رؤية وحكمة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أصدر القرار رقم ٢٠٣لسنة ٢٠١٢



