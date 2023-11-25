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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حملة السيسي: مش هنسيب سينا لحد.. بايدن: أشكر الرئيس المصري على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

حملة السيسي: «مش هنسيب سينا لحد.. يا تفضل للمصريين يا نموت»
قال المستشار محمود فوزي، إن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لم ولن تستخدم القضية الفلسطينية كقضية انتخابية أبدا.
 

عاجل| بايدن: أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة| فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.
 

مصطفى بكري: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة
كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل الأسرى بين الجانبين.
 

مش بطلب مليار جنيه | تعليق مثير من سحر رامي لهذا السبب
كشفت الفنانة سحر رامي، زوجة الفنان الراحل حسين الإمام تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية. 
 

وفد أمني مصري يسلم المحتجزين للجانب الإسرائيلي بعد إجراءات الفحص الطبي| تفاصيل
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بدء إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني، تسلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية لعدد من المحتجزين الذين وصلوا إلى معبر رفح.
 

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستأنف الحرب في غزة بعد الهدنة.. فيديو
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المحتجزون المفرج عنهم سينقلون لقاعدة حيتسريم الجوية.
 

شاكرا مصر وشعبها ..إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة شرط التزام الاحتلال ببنودها
وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى الشعب المصري والقيادة المصرية على دورها الكبير خلال الأسابيع الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس : الموقف المصري أحبط خطة الاحتلال الصهيوني .. فيديو
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نعبر عن تقديرنا للأشقاء في مصر وقطر على دورهم المحوري الذي ساعد على وقف العدوان والتوصل لتلك التهدئة، مؤكدا أن الموقف المصري أحبط خطة الكيان الصهيونى. 
 

حماس بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى: نتواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة.
 

سكرتير مفوضية الأمم المتحدة: حان الوقت لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين
قال وائل نجم المحامي بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، إنه حان الوقت لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية وغير إنسانية في غزة لضمان استمرار الاحتلال بشكل دائم لفلسطين.

أخبار التوك اخبار التوك شو الإعلامي مصطفى بكري الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الفنانة سحر رامي المستشار محمود فوزى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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