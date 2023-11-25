إسماعيل هنية لإسرائيل: لا تلعبوا معنا بالنار

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشهداء الفلسطينيين هم ضريبة العزة والكرامة والتحرر الوطني.



وأضاف هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، ان تصريحات إسرائيل عن استهداف قادة حماس في اي مكان في العالم تبرز عقليتهم الإجرامية، ولن تخيفنا أبدا.

وتابع إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصر البلد العربي الأكبر والمحوري والركيزة، شعبا وادارة حملوا هم القضية الفلسطينية دائما، مهددا إسرائيل، "لا تلعبوا معنا بالنار"