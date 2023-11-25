إسماعيل هنية: جيش الاحتلال الصهيوني كل شيء لديه مباح

شن إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هجوما حادا علي الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون كل شيء.

وأضاف إسماعيل هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الصهيوني كل شيء لديه مباح ضرب المستشفيات والمدارس والاطفال وفعلوا ذلك في مصر ببحر البقر، وما قاله الرئيس السيسي ان تهجير الفلسطينيين خط أحمر هو نفس موقفنا تماما.



وتابع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تصريحات إسرائيل عن استهداف قادة حماس في اي مكان في العالم تبرز عقليتهم الإجرامية، ولن تخيفنا أبدا، مستدركا أن مصر البلد العربي الأكبر والمحوري والركيزة، شعبا وادارة حملوا هم القضية الفلسطينية دائما.