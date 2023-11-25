رونالد جديد بريال مدريد.. تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر عن شراء رونالدو جديد في ريال مدريد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"نادي ريال مدريد اشتري اغلي ناشيئ في العالم مقابل ٦٠ مليون يورو ، جنسيتةً برازيلي وعمرة ١٧ عام وهو نسخة مماثلة تماما من رونالدينيو نجم البرازيل وبرشلونة الاسبق".

قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن دوري السوبر الأوروبي يمكن أن يكون بداية "حقبة جديدة لصالح كرة القدم".

كان ريال مدريد واحدا من 12 عضوا مؤسسا لمسابقة أوروبية جديدة مقترحة تم إطلاقها وفشلت بعد ذلك خلال 72 ساعة فوضوية في أبريل 2021.

بعد تحدي من منظمي الدوري الممتاز، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ديسمبر 2022، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي الملزم، الذي كان من المتوقع أصلاً أن يصدر في مارس، في ديسمبر.

وحافظ ريال مدريد، إلى جانب غريمه في الدوري الإسباني برشلونة، باستمرار على دعمهما للمشروع طوال الوقت، حيث استغل بيريز الاجتماع العام السنوي للنادي للقيام بذلك مرة أخرى بالإضافة إلى انتقاد الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعبة الأوروبية.