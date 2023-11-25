حكومة نتنياهو فشلت في اجتياح غزة الفترة الماضية وتحرير الرهائن.. فيديو

قال محمد عبد الرزاق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، إن الهدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي دخلت حيذ التنفيذ لمدة 4 أيام متواصلة وذلك عقب نجاح الدولة المصرية في الوصول لاتفاق لهدنة مؤقتة بين الطرفين.

وأضاف “عبد الرازق” ، خلال حوار ببرنامج التاسعة ، عبر فضائية "القناة المصرية الأولى، أن الاتفاق الذي دخل مجال التنفيذ اليوم ليس منعزلا عن اتفاق أوسع وهو الوصل لهدنة تصل الي 10 أيام متواصلة في حالة التزام كلا من الطرفين ببنود الهدنة الحالية.

وشدد على أن حكومة نتنياهو قد فشلت علي مدار الـ50 يوماً الماضية في اقتحام قطاع غزة وتحرير الرهائن المتواجدة المقاومة الفلسطينية حماس، مضيفا أن مصر تدرك حكم الضغوط التي تمارس علي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن المحتجزين لدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأوضح الباحث بالمركز المصري، أن حكومة نتنياهو أعلنت منذ اليوم الأول للحرب في قطاع غزة أهداف في غاية الصعوبة في قطاع غزة ولذلك فشلت في تحقيق أي هدف منها حتي اليوم.