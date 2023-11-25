فرج عامر يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر عن العقوبات التي تسببت في عدم انتقال محمد صلاح للدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"تقارير سعودية اكدت ان من اهم عقبات انتقال النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح للدوري السعودي ، كان نفاذ الميزانية المخصصة لشراء اهم لاعبي كرة القدم في العالم".

يدخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لقاء مانشستر سيتي غدا في الدوري الإنجليزي وعينه على كتابة التاريخ، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين للوصول إلى 200 هدف منذ انضمامه إلى ليفربول، بحسب الموقع الرسمي للريدز.

وهناك 4 لاعبين نجحوا في تسجيل 200 هدف بقميص ليفربول وهم: "إيان راش 346 وروجر هانت 285 وجوردون هودسون 241 وبيلي ليديل 228".

كما يحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد للوصول إلى 150 هدفا في البريميرليج، من بينهم هدفين، عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

وسبق أن سجل صلاح 11 هدفا في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي في 18 مباراة، ولا يتفوق على حصيلته بين لاعبي ليفربول سوى راش الذي سجل 15 هدفا