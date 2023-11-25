لا يمكن المقارنة بالأهلي..تصريحات قوية من رئيس نادي ميدياما قبل مواجهة المارد الأحمر

صرح توني اوبين رئيس نادي ميدياما الغاني، انه يحترم النادي الاهلي وان المنافسة ستكون صعبة لناديه ضد المارد الاحمر الذي يسيطر على دوري ابطال افريقيا لفترات طويلة.





وقال توني اوبين، عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، “ نعلم جيدا أن الأهلي نادي هائل في المنافسات الأفريقية، سيطر على دوري أبطال أفريقيا لفترة طويلة، لذلك أي فريق يواجه الأهلي سيتحلى بقدر من الاحترام، نحن نعترف بأننا فريق غير مرشح لتلك البطولة، لا نتمتع بالخبرة بمنافساتها، ولا يمكن مقارنتنا بالأهلي”

وأضاف رئيس نادي ميدياما “ لكن يجب أيضا أن نقول أن كرة القدم لا تعتمد فقط على التاريخ، كرة القدم تُلعب داخل الملعب، ما يحدث داخل الملعب هو ما يحدد النتائج، لذلك حتى موعد المواجهة في الملعب، سيطرتك التاريخية لن تكون مؤثرة”

وتابع توني، “ميدياما فريق يلعب بعزم وحوافز كبيرة، اللاعبون يريدون صناعة أسماء لأنفسهم، إنها المرة الأولى التي يلعبون بها في مثل هذا المستوى، وهذا هو الوقت الذي يسعون خلاله لصناعة تاريخ لأنفسهم”

واستطرد "في الحقيقة كوتوكو وهارتس فريقان عظيمان في بلدنا "غانا"، أنا لست الشخص الذي يمثل غانا الآن، كرة القدم تتغير، فرق أصغر قادمة، وبلدان قادمة، بلدان لم تكن تعرف كرة القدم كما هو الحال، والآن يهزمون بلدان كبرى في كرة القدم، بالنسبة لكوتوكو لا يزال فريق عظيم، لكنه لم يعد الفريق الذي يعيش أفضل أيامه، خسروا الاحتكار الثنائي "مع هارتس"، ولذلك اليوم هو يوم ميدياما، نحن من الممكن أن نتسبب في إزعاج، لا تنسوا ذلك، أنا أؤمن أننا سنكون فريق مزعج في مصر"

واختتم توني اوبين كلامه قائلا “الأهلي فريق معروف جدا في غانا، نعلم أنكم تمتلكون لاعبين موهوبين، حتى اللاعبين المحترفين من دول أخرى، بينما لاعبو ميدياما بالكامل، أو 99% منهم من غانا، نمتلك عدد قليل جدا من المحترفين من الخارج، نحن نحترم سيطرتكم، لكننا نؤمن أنه الوقت الذي يمكننا فيه إزعاج تلك السيطرة”



قائمة الاهلي امام ميدياما







وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني غدًا السبت 25 نوفمبر فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

