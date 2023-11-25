فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن الأزمات المالية في النوادي المصرية

كشف فرج عامر عن الصعوبات المادية التي تواجه الأندية المصرية في الفترة الأخيرة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب فرج عامر:"جميع الأندية المصرية تعاني من صعوبات مالية كبيرة وبالأخص الدولارية ، مما يهدد وجود عدد كبير من المدربين والاعبين المحترفين وخاصة الأجانب في الأندية المصرية".

كشف الإعلامي فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي في يناير المقبل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"عمر كمال عبد الواحد لن ينتقل للأهلي في يناير القادم ، وسوف يتأجل انتقاله الي آخر الموسم بسبب مطالب فيوتشر المالية واللاعبين المعارين من الأهلي لـ فيوتشر ومدة اعارتهم".