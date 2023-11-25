عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية

دخلت شاحنات محملة بمعدات المستشفى الميداني الإماراتي، اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، تمهيداً لإنشائه في مدينة رفح جنوب القطاع، للمساعدة في إنقاذ الوضع الصحي المنهار في غزة.

وقال مسؤول الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو محسن لشبكة "إرم نيوز" إن "11 شاحنة محملة بمعدات المستشفى ومستلزمات طبية دخلت عبر معبر رفح، قبل إنشائه في مدينة رفح".

وأضاف أن "المستشفى سيتم إنشاؤه في موقع الملعب البلدي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتاً إلى أن 44 شخصاً من الطاقم الطبي والإداري دخلوا برفقة المستشفى.

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

انتشال جثامين 7 شهداء متفحمة ومتحللة في قطاع غزة

وكان وفد طبي إماراتي قد دخل قطاع غزة قبل أيام لمعاينة موقع إنشاء المستشفى، والبدء في التحضيرات لإقامته واستقر على موقع الملعب البلدي لتجهيز المستشفى على أرضه.

وفي وقت سابق، قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، صالح الهمص، إن "قرار الإنشاء المستشفى مهم للغاية من أجل إنقاذ الوضع الطبي المتهالك في القطاع"، مشدداً على ضرورة أن يتم بناء مثل هذه المستشفيات بمدينة غزة وشمالها.

المستشفى الميداني الإماراتي مصر رفح معبر رفح مدينة رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

هجمة صيفية وعاصفة ترابية تغطى القاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

انتشال جثامين 7 شهداء متفحمة ومتحللة في قطاع غزة

ترشيحاتنا

من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي

عدو الجمال الخفي .. التهاب الجلد حول الفم

ماما شافت أخواتي في وضع مُخل..محاكمة عاجلة لـ "أم زياد" لاتهامها بالإتجار بالبشر

لماذا أشعر أن الله لا يستجيب لي؟.. 8 أسباب و11 أدبا لتقبل

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار لمحدودي الدخل والشباب  

لا يمكن المقارنة بالأهلي..تصريحات قوية من رئيس نادي ميدياما قبل مواجهة المارد الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ