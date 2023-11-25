عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة جنوب قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي


أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي  في وقت سابق حاجز جبع في كل الاتجاهين، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري،وذلك بالتزامن مع اعتقال الفلسطيني عبد الرحمن الهشلمون بالقدس المحتلة.

وكان  الهلال الاحمر الفلسطيني قد أعلن بالأمس  أن طفلا يبلغ من العمر ١٦ عاماً أصيب بالرضا الحي من امام سجن عوفر العسكري في بيتونيا قرب رام الله.

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت قنابل الغاز تجاه الصحفيين والأهالي امام سجن" عوفر" غرب رام الله.

كما وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر والاحتلال يطلق طائرات استطلاع في سماء المنطقة.


فيما شددت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية في محيط سجن عوفر وتمنع المواطنين من الاقتراب من محيطه.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم،  وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

ترشيحاتنا

إسقاط صاروخ أرض جو.. الاحتلال الإسرائئيلي يكشف سبب صفارات الإنذار بالجليل

حياتى الشخصية.. تعليق من أحمد الفيشاوى عن ابنه تيتوس

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هجوم إرهابي لداعش على القوات المسلحة السورية شرق تدمر

سورة قصيرة للغنى تجعلك لا تعيش الفقر أبدا.. اغتنمها في بداية يومك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حالتة خطيرة؟| شيخ المنشدين ياسين التهامي يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يعلن التفاصيل

مرض غامض ينتشر في الصين.. اكتشف كيف تحمى نفسك منه

روح الروح|قصة ريم وأخوها طارق.. والدهما عالق بمصر وهذا سر الشيخ الذي حملها

متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ