قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة جنوب قطاع غزة



أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق حاجز جبع في كل الاتجاهين، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري،وذلك بالتزامن مع اعتقال الفلسطيني عبد الرحمن الهشلمون بالقدس المحتلة.

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قد أعلن بالأمس أن طفلا يبلغ من العمر ١٦ عاماً أصيب بالرضا الحي من امام سجن عوفر العسكري في بيتونيا قرب رام الله.

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت قنابل الغاز تجاه الصحفيين والأهالي امام سجن" عوفر" غرب رام الله.

كما وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر والاحتلال يطلق طائرات استطلاع في سماء المنطقة.



فيما شددت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية في محيط سجن عوفر وتمنع المواطنين من الاقتراب من محيطه.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).