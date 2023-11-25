نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

في كل عام، تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية أرواح ما يقرب من 17 مليون شخصا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتؤثر هذه الحالات على الرجال والنساء بالتساوي تقريبا، حيث يمكن الوقاية من 80% من الوفيات المبكرة التي تعزى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال إدارة عوامل الخطر الرئيسية مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني.

يُشكل الموز الممزوج بالحليب عصيرًا لذيذًا يستمتع به الأشخاص من جميع الأعمار كوجبة إفطار، يوفر الموز مع الحليب الكثير من التغذية والتعافي السريع بعد التمرين وفقدان الوزن، وذلك لأن كل من الموز والحليب غنيان بالمواد المغذية والمعادن، لذلك يعتبران خيارًا صحيًا بشكل عام.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.