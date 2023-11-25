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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة البريطانية في بيروت تطالب بوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق

علم بريطانيا
علم بريطانيا

غردت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم السبت، في منشور لها على حسابها عبر منصة "إكس": "تكرّر المملكة المتحدة دعوة اليونيفيل إلى وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وقالت السفارة البريطانية في بيروت: “إن الهدوء الذي ساد يوم أمس، الجمعة، على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام”.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ أمس، الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً.

وذكرت كتائب القسام، في بيان لها، أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساءً في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق قطاع غزة، وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لجميع مناطق قطاع غزة.
 

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