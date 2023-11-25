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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد حملة تشجيع المنتج المصري.. معلومات الوزراء: 50% زيادة في مبيعات قها..بالفيديو

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطعي فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أعمال التطوير الحالية لشركة "قها" للأغذية المحفوظة، وتحقيقها لمستوى قياسي من حيث المبيعات والصادرات والإنتاج خلال الفترة الماضية.
وجاء الفيديو الأول، بعنوان: "قها تعود من جديد.. 50٪ زيادة في مبيعاتها بعد تشجيع المنتج المصري"، وتضمن جولة داخل أحد مصانع الشركة بمحافظة الإسكندرية، لاستعراض عمليات الإنتاج ومراحله المختلفة.
في حين، جاء الفيديو الثاني، بعنوان: "قها.. سمعة ممتدة تاريخيًا وتطوير شامل حاليًا"، وتضمن استعراض تفاصيل المشروع الجاري تنفيذه حاليًا على أرض مدينة السادات، لتشييد أكبر مجمع صناعي للشركة في أضخم تطوير لها منذ إنشائها في عام 1940.
وأورد الفيديو الأول، تصريحات للدكتور سعيد الدليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "قها" للأغذية المحفوظة، والذي كشف عن تحقيق الشركة لحجم كبير من المبيعات خلال العام المالي 2022-2023، بلغ 168 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 50 ٪، مقارنة بالعام المالي 2021-2022، في مستويات غير مسبوقة خلال آخر 4 أعوام، كما أشار إلى أن الشركة حققت عوائد تصديرية بلغت 51 مليون جنيه، مع زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10٪، وذلك بعد أن زادت جهود التسويق لمنتجاتها داخل المجمعات الاستهلاكية وفتح معارض جديدة للشركة، بجانب زيادة الأسواق التصديرية بالمنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وتضمن الفيديو الثاني، استعراض آخر تطورات العمل بمدينة السادات لتشييد أكبر مجمع صناعي للشركة، كمرحلة ثالثة من مدينة "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية، حيث حققت معدلات تنفيذ المشروع نسبًا متقدمة منذ بدء أعمال البناء في أغسطس الماضي، حيث يمثل تطوير شركة "قها" أهمية كبرى للدولة المصرية، وذلك بعد فترات زمنية طويلة لم تشهد استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، لذلك جاء التوجيه الرئاسي، قبل سنوات، بضرورة بدء العمل لإنشاء مجمع صناعي جديد لشركتي "قها وادفينا"، بعد دمجهما في شركة واحدة، على مساحة 126 فدانًا بمدينة السادات، وبتكلفة مبدئية تبلغ 20 مليار جنيه، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لجميع المصريين.

 

 

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