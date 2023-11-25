العثور على جثامين شهداء عائلة فلسطينية كاملة قصفها الاحتلال

نشرت وسائل إعلام فلسطينية صور العثور على جثامين شهداء عائلة فلسطينية قصفها الاحتلال خلال توجهها إلى جنوب قطاع غزة خلال أيام الحرب.

وجرى تداول صور ما حل بالأبرياء وكيف كان الاحتلال الصهيوني كلامه بفتح ممرات آمنة للنازحين.



وتعهدت إسرائيل "بسحق" حماس وأطلقت العنان لحملة عسكرية تقول حكومة حماس في غزة إنها أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 15 ألف شخص في القطاع الساحلي.

وسلمت حماس يوم الجمعة للصليب الأحمر في غزة 24 رهينة - 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبينيا واحدا -.

وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.