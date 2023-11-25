غدا.. افتتاح معرض العشاء الأخير للفنان محمد دمراوي بجاليري ديمي

يحتفي الفنان محمد دمراوي بافتتاح معرضه الشخصي الجديد " العشاء الأخير " يوم الأحد 26 نوفمبر2023 في تمام السابعة مساءًا، بجاليري ديمي بالزمالك في حضور لفيف من الفنانين والنقاد.



يقول الدمراوي .. عندما يندمج الفن التاريخي والإبداع المعاصر فترى نفسك محاطًاً بالأعمال الفنية التي تُستلهم من لحظات تاريخية مهمة وتُعيد تفسيرها بأساليب فنية معاصرة، وهذا سيتيح لنا فرصة لاستكشاف أبعاد جديدة من الفن والروحانية يملؤه الكثير من الجمال والإلهام.



هذا وقد ألقت الحرب على غزة بظلالها على العرض حيث من بين اللوحات المعروضة لوحة ( ملائكة غزة ) يجسد من خلاله الفنان ويلات الحرب وتداعياتها خاصة على الأطفال وكم المأساة التي يتعرضون لها في كل لحظة وهذا الكم الكبير من الضحايا بينهم، مأساة نالت كذلك من براءة وأحلام من نجا منهم، وقد كشف الفنان عن تخصيص نصف عائد بيعها للهلال الأحمر المصري.



ويعرف عن الفنان محمد دمراوي عشقه للثقافة الشعبية ومظاهرها الشيقة المحببة الحواري والأزقة، المواويل، الباعة الجائلين، والقهاوي .... ومع كل معرض تزداد تجربته نضجاً وعمقاً، حتى باتت أعماله تحمل بصماته في الخط واللون والمعنى وبشكل مرتبط بالواقع الذي نعيش فيه وتأكيده على رسالة وقيمة الجمال.



محمد دمراوي .. فنان مصري من مواليد محافظة البحيرة عام 1980، حصل على درجة البكالوريوس في الرسم والتصوير من كلية الفنون الجميلة عام 2003، يرى دمراوي أن الفن مرآة للمجتمع بكل تفاصيله وأحداثه التاريخية والمعاصرة ومن ثم يعيد تفسيرها وتشكيلها باستخدام الأساليب الفنية المعاصرة من خلال استخدامه للتجريد والتوزيع المبهج للألوان كما ينبغي أن تكون كما هو معروف بأسلوبه المرح.



أقام الفنان أكثر من 10 معارض فردية وشارك في أكثر من 20 معرضاً جماعياً، كما عرض أعماله الفنية في متحف الفن الحديث ودار الأوبرا المصرية بجانب المجموعة الخاصة في فرنسا والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان.



يستمر المعرض حتى 15 ديسمبر بجاليري ديمي ( 15 شارع أحمد صبري بالزمالك ).