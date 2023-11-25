نوابغ أزهرية.. طالب إعدادى ببني سويف يختم القرآن الكريم تسميعا فى 8 ساعات

ختم مصطفى يوسف لطيف ، الطالب بالصف الثانى الإعدادي الأزهري بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، سرد القرآن الكريم كاملا فى جلسة واحدة، استغرقت 8 ساعة.

وشارك مصطفى يوسف لطيف فى جلسة لسرد القرآن الكريم داخل دار نور القرآن تحت إشراف المحفظة “ زينب سعودي”، بمشاركة عدد من الحافظين لكتاب الله ، ليتمكن من ختم القرآن الكريم تسميعا كاملاً خلال جلسة إستمرت لمدة 8 ساعة.

وقال يوسف لطيف والد الطفل مصطفى ، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو فى الثالثة من عمره، مشيراً إلى أنه ختم القرآن الكريم فى الصف السادس الابتدائي.

وأضاف مصطفى يوسف لطيف، أنه يذهب أربع مرات أسبوعيا إلى الكتاب لمراجعة القرآن الكريم ودراسة التجويد والأحكام ، مشيرا إلى أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ولقاء الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.