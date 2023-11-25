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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعابر الفلسطينية: دخول 196 شاحنة مساعدات إلى غزة في أولى أيام الهدنة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، دخول 196 شاحنة مساعدات بينها 3 وقود بواقع 150 ألف لتر و4 غاز بواقع 84 طن.

وذكرت الهيئة في بيان لها؛ أنه قدم إلى القطاع  (33) للمستشفى الميداني الأردني و 44 المستشفى الميداني الإماراتي. 

فيما بلغ عدد عدد العالقين (134.

ودخلت  الهدنة  حيز التنفيذ أمس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها، أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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