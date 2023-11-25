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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قافلة دعوية في سفاجا بعنوان "القوة والثبات في مواجهة التحديات"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن انطلاق فعاليات قافلة دعوية مميزة من مسجد المركز الإسلامي بسفاجا، تحت عنوان "القوة والثبات في مواجهة التحديات".

وشهدت الفعاليات تنظيم مقرأة للأئمة ومجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بإشراف وحضور الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر.

تأتي هذه القافلة الدعوية في إطار جهود المديرية لتعزيز الوعي الديني والروحاني في المجتمع. وتسعى الفعاليات إلى تحفيز الجماهير على بناء قوة نفسية وروحية تمكنهم من مواجهة التحديات بثبات وقوة.

وأشاد الشيخ هاني السباعي بالمبادرة الدينية، مؤكدا على أهمية تعزيز قيم الصمود والثبات في مواجهة التحديات الحياتية. 

وعبر الشيخ عبدالباسط عثمان عن أمله في أن تلهم هذه القافلة الدعوية الحضور وتعزز الروح الدينية في قلوبهم.

وتمثل هذه الفعالية مساهمة فاعلة في نشر القيم الإسلامية وتعزيز التواصل الروحاني في المجتمع المحلي.

البحر الأحمر القوة والثبات في مواجهة التحديات المركز الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم الوعي الديني تعزيز الوعي مديرية أوقاف البحر الأحمر

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