الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن طالما لم يهنأ به الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن قطاع غزة يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية، ويجب أن ننهي الصراع داخل القطاع.

وأكد أيمن الصفدي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيين، والاستقرار لن يتحقق إلا بحل الدولتين.

ولفت إلى أن العام الحالي هو الأكثر دموية على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، والعدوان أحال غزة إلى خراب.

وشدد على أننا نشهد الآن كارثة كبيرة داخل غزة والضفة الغربية، ويجب أن تتضافر دول العالم لوقف خرقات العدوان الإسرائيلي، والتزامه بالقانون الدولي.