كيف تحملت مصر القضية الفلسطينية على مدار 5 عقود.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الحرب السادسة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفي جميعها يساء إلى مصر ظلما وجورا وعدوانا وافتراء.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حصة مصر التاريخية في الحفاظ على القضية الفلسطينية تأتي ثانيا خلف الفلسطينيين أنفسهم.

ولفت إلى أن مصر أكثر من تحمل القضية الفلسطينية تاريخيًا، ودفعت ثمنا كبيرا، والحروب التي دخلتها مصر من أجل القضية الفلسطينية جعلتها بعيدة عن مكانها الطبيعي وتأخرها لأنها كانت تعتمد اقتصاد الحرب طيلة 5 عقود.

وأردف أحمد الخطيب، أن معبر رفح هو معبر دولي بين مصر وقطاع غزة الواقع تحت الاحتلال، وهو خاص بعبور الأفراد وله خصوصية قانونية وهي أن مصر لها سيادة عليه من جانبها، ومن الجانب الآخر إسرائيل والاتحاد الأووربي والسلطة الفلسطينية.

مصر تدير المعبر وفق القانون الدولي

وأكد أن مصر تدير المعبر وفق القانون الدولي من جانبها، لافتا إلى أن فصائل المقاومة تدير المعبر من الناحية الثانية وهي غير معترف بها دوليا، وذلك بعد انسحاب إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد سيطرة حماس على القطاع.