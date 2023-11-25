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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين هريدي: مصر تسعى إلى الوصول لهدنة دائمة ووقف كامل للحرب بغزة

الأوضاع في قطاع غزة
الأوضاع في قطاع غزة

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ترحيبًا دوليًا واسعًا بالاتفاق على الهدنة الإنسانية، ونجاح اليوم الأول بتبادل الأسرى والرهائن، وإحداث انفراجة في المشهد العام داخل القطاع.

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “رأينا أمس في المؤتمر الصحفي للرئيس المصري ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، إجماعًا على أن الهدنة الإنسانية ينبغي أن تتحول إلى وقف إطلاق النار دائما”.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن ارتياحه لبدء سريان الهدنة، ويتطلع أن يعقبها هدن أخرى، ما يدل على أن مصر والمجتمع الدولي، يعملون من أجل وقف إطلاق نار دائم، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الاتفاق لترتيبات انتقالية لـقطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث أمس مع القادة الأجانب عن مسار حل الدولتين، الذي استنفد أغراضه وأثبت فشله على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويجب التفكير في مسار آخر يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح.

 

حسين هريدى الهدنة الإنسانية تبادل الأسرى الرئيس السيسي قطاع غزة

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