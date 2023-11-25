الدراسات الاستراتيجية: القضية الفلسطينية بدأت تتخذ زخما في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية

قال الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن الموقف الإسباني و الموقف البلجيكي من المواقف الجدية المشرفة على النطاق الأوروبي وكانوا متخذون موقفا طوال الصراع بين المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل منصفا لهذه المقاومة، لافتا إلى انهم الى حد كبير جدا كانت لهم أراء بسرعة بوقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وضرورة حل القضية الفلسطينية من اصلها وضرورة حل الدولتين.

القضية الفلسطينية بدأت تأخذ أهتماما من اوروبا والغرب وأميركا اللتينية وأفريقيا



وأكد الغباشي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن زيارة هاتين الزعيمين زيارة مهمة التقي خلالها بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم ذهبا الى معبر رفح وكان لهما كلمة في هذا النطاق.

واشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن القضية الفلسطينية بدأت تتخذ زخما على المستوي الأوروبي من امريكا إسبانيا بلجيكا الدنمارك وغيرهم من دول العالم الغربي ودول اميركا اللاتينية والساحة الأفريقية وغيرهم وهذا يعطي آملا بانه من الممكن ان تفتح لها ابواب في الحديث بشأنها فيما بعد انتهاء هذا الصراع او ايقاف كامل لإطلاق النار.



وأستطرد الغباشي، إلى أن ما فعلته إسرائيل داخل قطاع غزة يتساوي مع فعله الخفاء في ألمانيا واليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.