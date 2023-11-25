رئيس كتلة الحوار الوطني: لسنا "معارضة كدا وكدا" ونسعى للإصلاح السياسي... فيديو

كشف الدكتور “ باسل عادل ” رئيس مجلس الأمناء كتلة الحوار فى كلمته بمؤتمر حملة “ شارك ” بالأقصر والذى اقامه مجلس أمناء كتلة الحوار، أن المؤتمر يسلط الضوء على أهم ركائز المجتمع والتنمية المستدامة وهى تعزيز المشاركة الجماهيرية فى العمل السياسى وفى الانتخابات الرئاسية بشكل خاص .

وأضاف “ باسل ” قائلا : " بأن كثيرا من المواطنين يتساءلون عن هذا الكيان المولود من رحم الحوار الوطني فدعونا نكشف لكم عن سرنا ، فنحن أبناء العملية السياسية معظمنا فى المعارضة التى تحب هذه البلد والتى تريد مصلحة البلد ولكن من شق اخر فالبلد هى كدا عبارة عن “ نظام و معارضة و شعب عظيم ” فالاركان لازم تكتمل والمواطنين كثيرا ما يقولون عنا “ معارضة كدا و كدا ” لا لسنا كذلك ولا فى مصري أصيل وشجاع ووطنى يقبل ذلك ولا يقبل أن يكون صورة أو مسخ ، فنحن نقف على اقدامنا فى هذا البلد مؤمنين بشعبها ، تم اقتراح على مجلس الحوار الوطني أننا نشكل كتلة سياسية اسمها “ كتلة الحوار ” وراقت الفكرة وكنا جزء من التطور الذى إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى دعا له فى مائدة الإفطار للأسرة المصرية حيث قال “ عايز اعمل اصلاح سياسي تأخر كثيرا ” .

واردف " باسل " أن سر كتلة الحوار وهو أنهم سارو مع خطوات الإصلاح السياسي التى تقوم بها الدولة و الرئيس المصري مشيرا بأن الرئيس أقام لجنة العفو الرئاسي وافرج عن مئات السجناء وقام بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ التى كنا نطالب بالغاءها منذ كم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان قد شهدت محافظة الأقصر مؤتمر كتلة الحوار لتدشين حملة “ شارك ” للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار والبرلماني السابق.

وذلك بحضور النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الأمناء بكتلة الحوار والنائب باسم الخواص عضو مجلس الأمناء والمهندس عادل زيدان عضو مجلس الأمناء و الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية و الخبير السياحي محمد عثمان والدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس الامناء والمستشار محمد سلامة عضو مجلس الأمناء ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية و قيادات العمل الأهلي و كوادر الشباب المتطوعين ومواطني المحافظة.

بدأ المؤتمر بالقران الكريم و دقيقة حداد على ارواح غزة ثم كلمة الدكتور باسل عادل والذى أوضح أهمية الحملة و التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب توحيد الصف.

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