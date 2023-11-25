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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن مساعدتها لإطلاق سراح الرهائن التايلانديين من غزة.. تفاصيل

علم إيران
علم إيران

أعلنت سفارة إيران في تايلاند، اليوم السبت، أن طهران سهلت إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين من غزة أمس الجمعة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت السفارة الإيرانية إن طهران قدمت لحركة حماس قائمة بأسماء الرهائن التايلانديين وطلبت إطلاق سراحهم.

وأضافت أن هذا التسهيل جاء بعد طلب من وزارة الخارجية التايلاندية ورئيس البرلمان للقيام بذلك.

ولفتت السفارة إلى أن حماس قبلت هذا الطلب وتم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، حث اليوم السبت، على إطلاق سراح جميع الرهائن التايلانديين المتواجدين بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال تافيسين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يسعدني سماع الأخبار التي تؤكد إطلاق سراح العمال التايلانديين الرهائن العشرة الذين يتلقون العلاج حاليًا في مركز شامير الطبي بإسرائيل تحت الإشراف المنسق لوزارة الخارجية".

وجدد إشادته وشكره لجهود الوساطة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، مرحبًا بالاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة في أول فرصة.

ودعا إلى الاستمرار في إطلاق سراح الرهائن التايلانديين في أقرب وقت ممكن.

ايران تايلاند رهائن تايلانديين غزة حماس

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