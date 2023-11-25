في صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي.. أرسنال يواجه برينتفورد في السابعة مساء

يواجه نادي آرسنال تحديا كبيرا عندما يلتقي بفريق برينتفورد في ملعب "جريفين بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال، يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للمحافظة على التفوق في صدارة البريميرليج، وذلك في ظل المنافسة الشديدة مع مانشستر سيتي وليفربول.

ويدخل آرسنال المباراة بعد فوزه الكبير 3-0 على بيرنلي في الجولة الماضية، ويطمح لتكرار هذا الأداء الرائع أمام برينتفورد.

برينتفورد، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على آرسنال باستخدام عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

تنطلق المباراة في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة beIN Sports 1.