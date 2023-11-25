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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسرقة قرطها الذهبي|كشف غموض العثور على جثة طفلة عقب تغيبها والأمن يضبط المتهمة..تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد أهالي قرية المشاعلة التابعة لمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية لتشيع جثمان الطفلة "ملك" والتي تبلع من العمر قرابة 6 سنوات وذلك عقب العثور عليها جثة هامدة أعلى سطح جيرانها، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الأحرار تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

فيما تمكن رجال مباحث مركز ابو كبير بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي من كشف غموض الواقعة حيث تبين قيام طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي بإرتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي وتم التحفظ علي المتهمه تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ملك أ" 6 سنوات يفيد تغيبها عن منزل أسرتها وتم البحث عنها في أكثر من مكان وعلى الفور توصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير إلى العثور على جثة الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وسرقة قرطها الذهبى.

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وبتكثيف البحث تبين قيام "دنيا ص" 16 سنة،  طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، بارتكاب الواقعة، وتخلصها من جثة الطفلة وسرقة قرطها الذهبى، وتم ضبط المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7106 جنح مركز شرطة أبوكبير لسنة 2023.

وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

الأجهزة الامنية البحث الجنائي الصف الأول الثانوى العثور على جثة النيابة العامة بمحافظة الشرقية

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