صرخة أم بطل أولمبي راحل: وعدت من وزارة الرياضة بتخليد اسمه وننتظر الوفاء

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، رحل عنا البطل الصغير إبراهيم أحمد عبد الجليل، لاعب المشروع القومي للموهبين والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو، عن عمر يناهز الـ11 عامًا، تاركًا وراءه حزنًا كبيرًا في قلوب أهالي الغردقة والبحر الأحمر.

لم يكن إبراهيم يتوقف عن التألق فقط في حلبات التايكوندو، بل كان أيضًا قد أضاء الطريق لرياضيي المستقبل، إلى أن حلت لحظة مأساوية أخذته منا، عندما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره شارع الحجاز بعد انتهاء تدريبه.

أثارت وفاة الطفل الرياضي الواعد حالة من الحزن الشديد في المدينة، ولكن الحزن لم يكن النهاية.

وعدت مديرية الشباب والرياضة أسرة الفقيد بتخليد اسمه في منشآت رياضية أو إقامة بطولة سنوية باسمه، وهو وعد لازال ينتظر الوفاء به.

وعد الذكرى الخالدة

بعد وعد السلطات المحلية لأسرة إبراهيم بتخليد اسمه، يتساءل الأهالي اليوم عن مدى جدية تنفيذ هذا الوعد، وعن مدى اهتمام مديرية الشباب والرياضة على ذكرى هذا البطل الرياضي الشاب.

وفي حديث مع والدة الراحل، تعبر عن حنينها للحظات الجميلة مع ابنها، تقول: "ابني كان دمث الخلق، والجميع كانوا يحبونه". وتضيف، "أتمنى أن يتم تنفيذ الوعد الذي قدمته السلطات بتسمية منشأة رياضية أو إقامة بطولة سنوية باسمه، فهو جزء منا، ونريد أن يبقى حاضرًا في ذاكرتنا".

صوت الأم يرتفع

وتكمل والدة الراحل حديثها بالقول: "عايزة حق ابني، عايزة يتخلد اسمه ويظل محفورًا في قلوب الناس". وتناشد السلطات المحلية ووزارة الرياضة بتحمل المسؤولية وتنفيذ الوعد الذي أعطي لها، حتى لا يبقى تكريم البطل الراحل كلامًا في الأفواه دون أن يتحول إلى واقع على الأرض.

الأمانة في الوفاء

في هذه اللحظة الحرجة، نتساءل جميعًا عن مدى الأمانة في الوفاء بالوعود، وعن مدى اهتمام وزارة الشاب والرياضة بتكريم الشهداء الرياضيين الذين قدموا أرواحهم من أجل الرياضة والتميز.

إنه ليس مجرد وعد بتسمية منشأة رياضية أو إقامة بطولة، بل هو تكريم لروح رياضية ناشئة كانت تحمل الأمل والتطلع للمستقبل.

صرخة أم تتحدث عن الأمل

في الختام، تقول والدة إبراهيم بكل حزن وأمل: "أنا نفسي وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يخلدوا اسم ابني ويتنفذوا الوعد الذي اتفقنا عليه، أريد أن يعيش اسم ابني في قلوب الناس، وأن يكون تكريمًا له ولجميع الرياضيين الذين فقدناهم".

إنها صرخة أم تطالب بحق ابنها، وهي صرخة تتجاوز حدود الحزن لتصل إلى قلب كل من يؤمن بقيمة الرياضة وتأثيرها في بناء مستق.