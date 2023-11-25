بايدن يدعو لحل الدولتين .. لماذا صار صوته عاليا الآن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية إلى تجديد التركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل من أجل المساعدة في إنهاء "دوامة العنف هذه"، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وقال بايدن، الذي رحب بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وعبر عن تطلعه إلى إطلاق سراح المزيد من الأشخاص وتسليم المساعدات : "إن تصميمنا على السعي إلى حل الدولتين... أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

وقال بايدن في خطاب تلفزيوني : "إن مواصلة السير على طريق العنف والقتل والحرب لا يجب أن تستمر".



ويقول محللون إن ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى تخفيف لهجتها واتباع لهجة بها بعض الدبلوماسية يعود إلى الكلفة البشرية الضخمة التي نجمت عن مجازر الاحتلال الصهيوني وسط وجود رأي عام أمريكي رافض لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال.