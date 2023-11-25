الخشت: نحرص على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، كيف يتم الاهتمام بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وما هي التسهيلات التي تقدم لهم .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ،نحرص على تحقيق الدمج في العملية التعليمية وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، من خلال ضمان تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة أحقية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم لا تتعارض معها، وتأهيل العديد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة، واهتمام صندوق التكافل الاجتماعي بهم من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية.

أوضح ، أنه تم تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بهدف مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة لهم، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بهم، والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالجامعة لتلبية احتياجاتهم.