خبيرة تغذية تبرز أسرع وأكثر طرق التخسيس أمانا لفقدان الوزن|فيديو

بالأناسيليوم والماجيك بوكس

قالت الدكتور سارة المهدى خبيرة التغذية والعناية بالشعر والبشرة، إنه يجب على الأمهات أن تساعد أبنائها فى الحفاظ على وزنهم أو عدم زيادة الوزن وذلك بتقديم الشوربة والخضروات والبروتين بالوجبة الأساسية، ثم اضافة نسبة من النشويات، ناصحة بإدخال البطاطس كنوع من أنواع النشويات فهي افضل من نشويات الأرز والخبز وحرقها يكون سريع و لا تخزن في الجسم.

ونصحت المهدى خلال لقائها ببرنامج مطبخ البلد المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بعدم تناول سعرات حرارية أزيد من المعدل الطبيعي في اليوم، لأن الجسم يفقد قوته في حرق هذه الدهون المكثفة خلال اليوم فعند تناول ٣٧٠٠ كالوري في اليوم يقابلها ساعة جري متواصلة.

كابسولة الأنانسيليوم والماجيك بوكس والفينير

واشارت خبيرة التغذية، إلى تناول كورس علاجي وهي كابسولة من الاناسيليوم يوميا او الماجيك بوكس أو الفينير فإن تناول كابسولة واحدة من أحدهم يوميا تعطي الإحساس بالشبع لفترات زمنية طويلة خلال اليوم، كما تساعد على فقدان سعرات حرارية، وتتحكم في شد الشهية.