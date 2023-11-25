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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبطين 704 كم من الترع ضمن مشروع تأهيل البنية التحتية المائيةببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الموارد المائية و الري ، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات  للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. 


وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذي أعده المهندس نصر البلاصي وكيل الوزارة" إلى أن إجمالي ما تم تبطينه بلغ 703.9كم من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة،في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، ،وذلك منذ بداية المشروع وحتى 13  الشهر الجاري

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كما أكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع. 

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