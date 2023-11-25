تعرف على أسماء متوفى سقوط كتلة ترابية فى حفرة عليهم بأسوان

قام مفتش الصحة بأسوان بإجراء الكشف الطبى على الـ 4 جثامين الذين لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان.

وتبين أن المتوفين لا توجد بهم أي إصابات في الجسم إثر سقوط الكتلة الترابية عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، وأن سبب الوفاة هو اختناق بالحفرة أدى إلى توقف بالدورة التنفسية وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب.

حفرة

فيما ضمت قائمة أسماء المتوفين محمد. هـ.ج 48 عام مقيم في كلح غرب بكوم الأمير بمركز إدفو، وهانى.ث.ش 20 عام مقيم بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، والجثتين الآخرين لم يتم التعرف علي هويتهم حتى الآن، وتتولى جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها حيال الواقعة.