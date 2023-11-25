قرار عاجل في اتهام أم زياد بالدعارة والاتجار بعائلتها

حجزت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، محاكمة البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها الي جلسة الغد للحكم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها في الخصوص.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد – 18 عاما - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023م بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية.