القومي للمرأة ينفذ حملة "بلدي أمانة" في قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" مستهدفة عدد من السيدات والرجال والأطفال لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وشارك في الحملة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس وعدد من رائدات المجلس .

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

IMG-20231125-WA0203