ممثل الكنيسة المصرية: الحشد اليوم بنقابة المعلمين يكشف حالة الحب والتأييد للرئيس

قال القس يوسف نجيب ممثل الكنيسة المصرية، في مؤتمر نقابة المعلمين لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، إن الحشد اليوم بنقابة المعلمين بالآلاف، يكشف حالة الحب والتأييد من الشعب لرئيسه.

وأضاف أن الرئيس السيسي أنهى حالة الاستقطاب التي وقعت سابقا، واستطاع جمع كل أطياف الشعب بكل حب تحت راية الوطن، وجعل الشعب كله يدا واحدة خلفه.

وواصل القس يوسف نجيب، قائلا: “ربنا يبارك في كل عمل خير يستهدف تحقيق الأمن والأمان والتنمية، ونجتمع اليوم لتجديد محبتنا للرئيس السيسي رئيسا لفترة رئاسية جديدة”.