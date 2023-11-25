مؤتمر المعلمين لدعم الرئيس السيسي يعرض فيديو لآراء المواطنين عن أسباب تأييدهم

عرض مؤتمر المعلمين لدعم الرئيس السيسي، فيديو يتضمن جهود التنمية فى شتى المجالات التى حدثت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآراء عدد من المواطنين من مختلف فئات المجتمع ، عن أسباب دعمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومن بينه ما تم فى مجال التعليم ، وحياة كريمة ، ومشروعات تكافل وكرامة وتطوير البنية التحتية .

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين ،إننا ندعم الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على حياة كريمة لكل المصريين.

وأوضح أننا نسعى من خلال المؤتمر، التأكيد على أهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما صادقا لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح "الزناتي" أن الانجازات العملاقة التى تحققت على أرض مصر ، بسواعد أبنائها المخلصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تجعلنا أمام ضرورة ملحة بانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة .

وطالب الزناتى، بأن يكون المعلمون قدوة داخل المجتمع بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع ، قائلاً : إننا يجب نثبت للعالم أننا مؤمنون باختياراتنا ، وقادرون على استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .