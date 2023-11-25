ضابط إسرائيلي يحتفل بعيد ميلاد إبنته بتفجير منزل في غزة.. شاهد

احتفل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعيد ميلاد إبنته بتفجير منزل في قطاع غزة.

وقال الضابط في جيش الاحتلال، خلال مقطع فيديو "إلى إبنتي "إيالا" بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين أشتاق إليك".

وواصل الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخاطبة إحدى الوحدات عبر الهاتف قائلا "إلى محطة التشغيل للتفجير عن بعد"، وبدأ العد التنازل من 10 إلى 1 قبل أن يصدر الأمر بتفجير المنزل الذي يظهر خلفه حيث ارتفعت سحابة من الدخان بعد هدم المنزل.

يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.