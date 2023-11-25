حملة السيسي: مرشحنا الرئاسي جعل سيناء على رأس أولوياته وطهرها من الإرهاب

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، المنعقد تحت عنوان “صوت غزة من سيناء”، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وتوجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر، إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية، على دعوة الحملة لحضور هذه الفاعلية التي تأتى فى سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة بها.

وأكد فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جعل سيناء على رأس أولوياته؛ نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وكلف بسرعة تعميرها، ففي أعقاب ثورة 30 يونيو، كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الإرهابية، وقد وجه بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات، أمنيًا وعسكريًا، من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية إلى أن إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء، يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقة، ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاة ومحط أنظار الطامعين.

وأضاف فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر: إننا وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تضم 8950 طنا من المساعدات قدمها التحالف الوطني، و3000 طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد فوزي بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية، وجميع من أسهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البري.

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