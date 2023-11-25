العمارة الروسية بالإسكندرية.. معرض للوحات بمشاركة أكثر من 30 فنانا مصريا

افتتح بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، والمهندس حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، اليوم السبت، معرض لوحات بعنوان العمارة الروسية بالإسكندرية والذي يقام على أرض ستاد الإسكندرية.

وذكر البيت الروسي في بيان أن المعرض هو نتاج ورشة عمل باستاد الإسكندرية استمرت لمدة 3 أيام شارك بها أكثر من 30 فنانا مصريا.

وأشار البيان إلى أنه تم عقد ندوة بالإستاد، تحت نفس العنوان (العمارة الروسية بالإسكندرية) لأكثر من 50 مواطنا روسيا من العاملين بمشروع الضبعة.

جدير بالذكر أن اختيار استاد الإسكندرية لهذا الحدث؛ يأتي لأن مصمم استاد الإسكندرية هو المهندس الروسي فلاديمير ناكوجوسوف.