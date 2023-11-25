باحث: قمة القاهرة للسلام أعادت طرح القضية الفلسطينية على دول العالم

قال صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر، إن زيارة رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، لمصر تأتي في سياق الزخم السياسي والاتصالات الهاتفية، والمباحثات المباشرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة دول العالم، منذ بداية التطورات في قطاع غزة.

وأضاف «وهبة» خلال مداخلته، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية نجحت في التوصل إلى هدنة، بالتعاون مع دولتي قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والبدء في إطلاق سراح المحتجزين، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، ما يعد تطورًا لافتًا، وقوة الزخم المصري، الذي كان له تأثيرا في المستوى الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية، وإعادة طرح القضية من جديد على طاولة المجتمع الدولي بعد سنوات من النسيان.

وأشار إلى أن قمة القاهرة للسلام، كان لها دور كبير في إعادة طرح القضية الفلسطينية بشكل مباشر، على قادة دول العالم، والحديث عن ضرورة وجود حل سياسي، والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مكتملة الأركان.